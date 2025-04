Serie A: botta e risposta tra Roma e Juventus, il match termina 1-1. La classifica aggiornata

È un match equilibrato fin dai primi istanti di gioco. La Roma gestisce la sfera, con la Juventus che cerca di ripartire in contropiede. Non sono molte le occasioni da gol per entrambe le formazioni, ma a passare in vantaggio è la Juventus: Locatelli è bravo a sfruttare l’occasione e a sbloccare la gara. All’intervallo sono avanti gli ospiti.

Nella ripresa, la Roma la riprende immediatamente con Shomurodov al 49’. Le due formazioni cercano di non sbilanciarsi troppo e al termine del 90’ il risultato è di 1-1.

CLASSIFICA

Inter – 68

Napoli – 64

Atalanta – 58

Bologna – 56

Juventus – 56

Roma – 53

Lazio – 52

Fiorentina – 52

Milan – 48

Torino – 40

Udinese – 40

Genoa – 38

Como – 33

Verona – 31

Cagliari – 30

Parma – 27

Lecce – 26

Empoli – 24

Venezia – 21

Monza – 15