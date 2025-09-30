Catanzaro, Aquilani: «La Samp è forte ma ferita, la classifica lascia il tempo che trova»

Alla vigilia del match di “Marassi” tra Catanzaro e Sampdoria, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha parlato nella conferenza stampa pre partita l’allenatore dei calabresi, Alberto Aquilani.

«Siamo due squadre che ancora non hanno vinto, abbiamo probabilmente due situazioni diverse ma non sono quale sia poi realmente quella della Samp e non la giudico: sono però sicuro che entrambe vogliamo i primi tre punti, e per noi una cornice come quella di Marassi è sicuramente molto importante. Daremo tutto, anche perché siamo ancora all’inizio, la classifica lascia il tempo che trova, e gli avversari hanno valori indiscussi. A noi però serve una scintilla, e speriamo adesso di trovarla: domani servirà entrare in campo con il piglio giusto» ha dichiarato il tecnico dei giallorossi.

Aquilani ha poi aggiunto: «La Samp è forte ma ferita, in uno stadio come il ‘Ferraris’ non si può regalare entusiasmo, dovremmo essere davvero molto concentrati: abbiamo tante ambizioni, vogliamo sempre vincere le gare ma non ci stiamo riuscendo, anche se l’impegno non manca mai. Certo, il risultato però condiziona tanto».

Infine una sguardo alla sua rosa: «I ragazzi sono tutti a disposizione, mi danno certezze, tanto che ho l’imbarazzo della scelta. Li vedo tutti sul pezzo, e questa per me è la cosa più importante».