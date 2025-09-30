Athletic Palermo, Clemente sogna: «Un derby con i rosa sarebbe il coronamento del nostro percorso»

Dalla rimonta contro l’Acireale al secondo posto in classifica, l’Athletic Palermo continua a sorprendere la Serie D. La matricola terribile allenata da Ferraro e guidata dal ds Giampiero Clemente sta vivendo un inizio di stagione da favola. E l’orizzonte si colora di sogni. Come racconta PalermoToday, lo stesso Clemente non ha nascosto l’auspicio di un giorno vivere un derby con i rosanero.

«Il sogno? Sfidare il Palermo – ha dichiarato Clemente a PalermoToday – sarebbe la consacrazione di un percorso. Noi amiamo il Palermo e tifiamo per il Palermo, è il nostro sangue. Voglio ribadirlo perché c’è qualcuno che si diverte a inventare storie…».

L’Athletic, secondo a un punto dal Gela, continua a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo, ma la parola d’ordine resta prudenza. «Siamo felicissimi per questo avvio – ha detto Clemente a PalermoToday – ma il nostro obiettivo è la salvezza. Questo è un campionato difficile, dobbiamo pensare partita per partita e lavorare con umiltà».

Sul futuro non mancano i sogni, ma anche le difficoltà legate all’impianto. «Il Velodromo a porte chiuse è un tabù che dobbiamo superare – ha spiegato Clemente a PalermoToday – vogliamo il pubblico, sarebbe bellissimo avere la nostra gente sugli spalti. Giocare a Palermo per noi è fondamentale, casa nostra resta il Velodromo».

E guardando avanti, Clemente apre anche all’ipotesi di un asse con i rosanero: «Potrebbe essere un obiettivo creare un rapporto tra Athletic e Palermo. Mai dire mai».

Intanto resta vivo anche un altro sogno, quello di misurarsi di nuovo con il calcio professionistico: «Mi piacerebbe tornare tra i pro, ci ho trascorso quindici anni da calciatore e direttore sportivo. Vorrei farlo con l’Athletic Palermo» ha concluso Clemente nell’intervista a PalermoToday.