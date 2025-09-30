Palermo, buone notizie: prima convocazione stagionale per Magnani con la Reggiana
In vista del match di questa sera contro lo Spezia, la Reggiana ha diramato la lista dei convocati a disposizione di mister Davide Dionigi. Torna a disposizione l’ex difensore rosanero Giangiacomo Magnani, che per la prima volta in stagione sarà tra i convocati dei granata.
Di seguito l’elenco dei convocati:
PORTIERI: Enza, Motta, Saro;
DIFENSORI: Bonetti, Bozzolan, Libutti, Magnani, Papetti, Tripaldelli;
CENTROCAMPISTI: Basili, Bertagnoli, Charlys, Maisterra, Mendicino, Portanova, Reinhart, Rover, Vallarelli
ATTACCANTI: Contè, Girma, Gondo, Lambourde, Marras, Novakovich, Tavsan