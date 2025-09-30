Palermo, buone notizie: prima convocazione stagionale per Magnani con la Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2025

In vista del match di questa sera contro lo Spezia, la Reggiana ha diramato la lista dei convocati a disposizione di mister Davide Dionigi. Torna a disposizione l’ex difensore rosanero Giangiacomo Magnani, che per la prima volta in stagione sarà tra i convocati dei granata.

Di seguito l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Enza, Motta, Saro;
DIFENSORI: Bonetti, Bozzolan, Libutti, Magnani, Papetti, Tripaldelli;
CENTROCAMPISTI: Basili, Bertagnoli, Charlys, Maisterra, Mendicino, Portanova, Reinhart, Rover, Vallarelli
ATTACCANTI: Contè, Girma, Gondo, Lambourde, Marras, Novakovich, Tavsan

