Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: tre squalificati e stop per Fabregas

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2025

Cesc Fabregas/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

MILANO – Dopo la 5ª giornata di campionato, chiusa con la vittoria della Lazio sul Genoa, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo. In vista del 6° turno di Serie A, saranno tre i giocatori costretti a fermarsi per squalifica.

Un turno di stop per Marten De Roon dell’Atalanta, espulso per doppia ammonizione contro la Juventus, e per Pervis Estupinan del Milan, allontanato nel match con il Napoli per un fallo da ultimo uomo che ha impedito una chiara occasione da gol.

Più pesante la sanzione a carico di Jesus Rodriguez del Como: l’esterno è stato espulso contro la Cremonese per aver colpito con violenza, a gioco fermo, un avversario. Il Giudice Sportivo gli ha inflitto tre giornate di squalifica.

Non solo calciatori: squalifica anche per Cesc Fabregas, allenatore del Como, fermato per due turni. L’ex centrocampista è stato espulso nei minuti di recupero della gara con la Cremonese per frasi irriguardose all’indirizzo dell’arbitro e per un atteggiamento definito «intimidatorio» nel post-partita.

Il prossimo turno, che si aprirà venerdì 3 ottobre con Verona-Sassuolo, dovrà dunque fare a meno di pedine importanti e vedrà il Como costretto a rinunciare sia al tecnico che a uno dei suoi uomini di maggior peso.

