Palermo-Venezia, le formazioni ufficiali dal Barbera
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Venezia, valevole per la 6ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 20.30.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 13 Bani, 17 Giovane, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 5 Palumbo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 19 Beresisnki, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
VENEZIA: 1 Stankovic, 2 Korac, 3 Schingitienne, 5 Haps, 6 Busio (C), 7 Fila, 8 Doumbia, 18 Hainaut, 24 Lella, 33 Sverko, 71 Kike Perez.
A disposizione: 22 Plizzari, 9 Adorante, 10 Yeboah, 16 Venturi, 19 Bjarkason, 20 Sagrado, 21 Compagnon, 30 Svoboda, 37 Bohinen, 48 Sidibé, 80 Casas, 99 Pietrelli.
Allenatore: Stroppa.
Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli).
Primo assistente: Marco Scatragli (Arezzo).
Secondo assistente: Andrea Zezza (Ostia Lido).
Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1).
VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo).
AVAR: Giacomo Camplone (Lanciano).