Spezia-Palermo, al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti

Lo Spezia Calcio ha reso noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti in vista della gara contro il Palermo, valida per la 7ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 4 ottobre alle ore 17.15 presso lo stadio Alberto Picco.

I tagliandi potranno essere acquistati fino alle ore 19.00 di venerdì 3 ottobre. Come comunicato dallo Spezia, i residenti in Sicilia potranno comprare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e soltanto se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC, la SiamoAquile Card.

I biglietti sono disponibili online su Vivaticket e presso i punti vendita autorizzati. Il settore ospiti dello stadio Picco avrà una capienza di 1.457 posti.

Prezzi

Intero: € 24,00 + diritti di prevendita

Un appuntamento attesissimo per i tifosi rosanero, che potranno seguire la squadra di Inzaghi anche in trasferta, in un match dal sapore speciale contro uno Spezia che punta a riscattarsi in classifica.