Palermo fermato sul pari dal Venezia: 0-0 davanti a oltre 30mila tifosi

Termina senza reti il match infrasettimanale tra Palermo e Venezia allo stadio Renzo Barbera. Una partita dai due volti: nel primo tempo i rosanero hanno mostrato intraprendenza e buona intensità, ma nella ripresa gli uomini di Inzaghi hanno sofferto la maggiore aggressività dei lagunari, rischiando in più occasioni di capitolare.

Il primo sussulto arriva al 6’, quando Brunori impegna Stankovic con una conclusione respinta dal portiere ospite. Il Palermo ci prova soprattutto da palla inattiva con Augello e Blin, mentre il Venezia si affida a punizioni e inserimenti senza però trovare lo specchio della porta. Da registrare le ammonizioni a Doumbia per simulazione e a Bani per fallo su Fila.

Nella ripresa il copione cambia: Stroppa inserisce forze fresche, ma è il Venezia a prendere in mano il gioco. Al 48’ Perez si incarica di una punizione pericolosa, deviata dalla barriera, e al 83’ Joronen salva il risultato con una parata decisiva sulla conclusione di Sverko. Pochissime invece le chance per i padroni di casa, limitati nelle ripartenze e poco incisivi sotto porta. Nel finale viene espulso Ceccaroni per doppia ammonizione, salterà dunque la gara di sabato contro lo Spezia.

Il triplice fischio sancisce uno 0-0 che lascia qualche rammarico ai rosanero che dopo il pari di Cesena erano chiamati a fare bottino pieno per restare al passo del Modena e delle altre attuali contendenti alla vetta.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90′ + 2′ – Espulso Ceccaroni per doppia ammonizione dopo un fallo su Doumbia.

90′ – Assegnati 4′ di recupero.

85′ – Esordio in rosanero per Berensynski che entra al posto di Diakitè.

83′ – Conclusione pericolosa per Sverko, Joronen costretto a fare una grande parata e metterla in angolo.

78′ – Cambio per il Venezia: Haps lascia il posto a Bjarkason.

76′ – Angolo per il Palermo: Blin la mette in mezzo, ma la palla viene allontanata e il Venezia parte in contropiede.

75′ – Ghiotta occasione per il Palermo in contropiede: Gomes innesca Le Douaron che si lancia sulla sinistra, dalla parte opposta Pohjanpalo pronto a ricevere, ma il francese viene fermato da Korac.

72′ – Palermo in difficoltà con il Venezia che in questo secondo tempo è più aggressivo e spesso si ritrova in attacco.

67′ – Il Venezia conquista un calcio d’angolo: Perez dalla bandierina mette in mezzo ma la palla viene allontanata.

65′ – Sostituzione per Stroppa: Lella lascia il posto a Yenoah.

58′ – Inzaghi effettua altre due sostituzioni: Le Douaron e Gomes prendono il posto di Brunori e Giovane.

56′ – Diakitè ci prova dalla distanza ma la palla finisce alta.

53′ – Calcio d’angolo per il Venezia: dalla bandierina va Hainaut che mette in atto uno schema, ma non porta ai risultati sperati.

48′ – Il Venezia conquista un calcio di punizione e Ceccaroni viene ammonito per fallo su Perez. Lo stesso numero 77 va alla battuta ma la palla si infrange sulla barriera rosa.

46′ – Inizia il secondo tempo. Inzaghi effettua subito due cambi: Peda e Gyasi prendono il posto di Augello e Pierozzi.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Termina qui il primo tempo.

45′ – Un minuto di recupero.

42′ – Calcio di punizione per il Palermo: da una buona posizione di cross calcia Blin, Segre la recupera e calcia verso la porta mala palla viene deviata in angolo.

40′ – Conclusione sbilenca di Pierozzi da fuori area.

38′ – Punizione per il Venezia, Perez mette in mezzo, ci pensa ancora Pohjanpalo a spazzarla di testa.

35′ – Bani atterra Fila e si prende un giallo.

31′ – Doumbia viene ammonito per simulazione.

27′ – Ancora un calcio di punizione, questa volta per il Venezia. La palla viene crossata ma la difesa rosanero è attenta e spazza.

23′ – Brunori ci prova con un tiro cross dall’angolo, ma Stankovic intercetta.

20′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione: Augello e Blin sul pallone, provano uno schema che porta Ceccaroni a metterla in mezzo, la palla finisce in angolo.

16′ – Calcio di punizione per il Venezia, Busio la mette in mezzo, Pohjanpalo di testa spazza.

13′ – Palermo ancora all’attacco con capitan Brunori che cerca di servire Pohjanpalo con un cross, ma la palla viene intercettata dai difensori ospiti.

6′ – Il primo brivido del match è rosanero. Sugli sviluppi di una rimessa laterale la palla arriva in area con Brunori che calcia in porta ma la palla impatta su Stankovic.

4′ – Il Palermo si fa avanti in questo avvio di gara e conquista il primo calcio d’angolo. Dalla bandierina va Blin che mette in mezzo ma la palla si perde.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello (Dal 46′ Gyasi), 8 Segre, 9 Brunori (C) (Dal 58’Le Douaron), 13 Bani, 17 Giovane (Dal 58′ Gomes), 20 Pohjanpalo, 23 Diakité (Dall’85’ Bereszynski), 27 Pierozzi (Dal 46′ Peda), 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 5 Palumbo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 19 Beresisnki, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

VENEZIA: 1 Stankovic, 2 Korac, 3 Schingitienne, 5 Haps (Dal 78′ Bjarkason), 6 Busio (C), 7 Fila, 8 Doumbia, 18 Hainaut, 24 Lella (Dal 65′ Yeboah), 33 Sverko, 71 Kike Perez. A disposizione: 22 Plizzari, 9 Adorante, 10 Yeboah, 16 Venturi, 19 Bjarkason, 20 Sagrado, 21 Compagnon, 30 Svoboda, 37 Bohinen, 48 Sidibé, 80 Casas, 99 Pietrelli. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Livio Marinelli (Tivoli). Primo assistente: Marco Scatragli (Arezzo). Secondo assistente: Andrea Zezza (Ostia Lido). Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo). AVAR: Giacomo Camplone (Lanciano).

MARCATORI:

NOTE: ammoniti Doumbia, Bani, Pierozzi, Ceccaroni, Augello, Busio. Espulso Ceccaroni.