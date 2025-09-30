Dybala e Oriana Sabatini aspettano il primo figlio: l’annuncio su Instagram

Una splendida notizia per la Roma, ma soprattutto per Paulo Dybala, amatissimo ex Palermo e idolo eterno dei tifosi rosanero. L’attaccante argentino e la moglie Oriana Sabatini hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

L’annuncio è arrivato attraverso un post condiviso su Instagram da entrambi. Nel video si vedono le immagini di un’ecografia, accompagnate dalla reazione emozionata e sorridente della Joya. La didascalia, in spagnolo, non lascia spazio a dubbi: «Il nostro primo post in tre», con un cuore bianco e un fiocco rosa.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo calcistico e non solo, regalando gioia e commozione a chi segue da sempre le vicende dell’ex Palermo.

La redazione di ilovepalermocalcio.com rivolge i più affettuosi auguri a Paulo Dybala e Oriana Sabatini per l’arrivo del loro primo figlio, un evento che segna l’inizio di una nuova, meravigliosa avventura di vita.

