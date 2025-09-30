Palermo-Venezia, Barbera oltre quota 31 mila: ancora una notte da record
Ancora una notte da record per il Palermo. In occasione della sfida contro il Venezia, il club rosanero ha comunicato i dati ufficiali relativi alle presenze allo stadio Renzo Barbera:
Biglietti venduti: 15.429
Tifosi ospiti: 0
Abbonamenti: 16.504
Totale titoli emessi: 31.933
Un dato che conferma l’entusiasmo della piazza rosanero e la straordinaria risposta del pubblico, capace di trasformare il Barbera in una vera e propria bolgia a sostegno della squadra di Inzaghi.
Il Palermo continua così a viaggiare su numeri da vertice assoluto non solo in Serie B, ma anche in ottica nazionale, confermandosi tra le realtà più seguite e calorose del calcio italiano.