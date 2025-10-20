Catanzaro, Aquilani si assume le colpe: «Fragili e senza qualità». Sabato la sfida col Palermo alle 19:30

Momento complicato in casa Catanzaro, dove serve sangue freddo e lucidità per superare la crisi. Dopo la seconda sconfitta consecutiva, Alberto Aquilani non cerca alibi e, come riporta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, si presenta davanti ai microfoni assumendosi le proprie responsabilità.

«Dispiace molto questo risultato – ha detto il tecnico – sembrava il momento giusto per dare una svolta, ma non ci siamo riusciti. A livello di impegno nulla da dire ai ragazzi, ma a livello di calcio siamo fragili. Avevamo iniziato bene, poi al primo errore individuale abbiamo subito gol e ci sono mancati ordine e qualità».

Sulle voci che lo vorrebbero in bilico, Aquilani risponde con fermezza: «Mi metto in discussione da tante partite, ma non sono uno che molla. Sono venuto qui perché credo in qualcosa e continuerò a portarlo avanti. Dentro lo spogliatoio c’era dispiacere, ma nessun confronto particolare».

Il tecnico romano ammette i limiti del momento: «È mancata la vittoria, la leggerezza, l’incisività e un pizzico di fortuna – ha spiegato al Corriere dello Sport –. Ma non manca l’anima. Siamo un gruppo che ha dei limiti, ma anche grande volontà».

Sulle scelte iniziali, Aquilani chiarisce: «Ho confermato la formazione perché a Monza avevamo fatto bene, anche se non era arrivato il risultato. Quanto a chi ha giocato meno, non chiudo la porta a nessuno: tutti sono sullo stesso livello, ma ora dobbiamo alzarlo».

Andreoletti: «Vittoria di sacrificio e carattere»

Dall’altra parte, il tecnico del Padova, Matteo Andreoletti, si gode il successo esterno e il riscatto dopo le amarezze di Bari. «I tre punti sono l’aspetto più importante della serata – ha spiegato al Corriere dello Sport –. Col Catanzaro ci sono state tante partite nella partita. Loro sono partiti forti, poi siamo riusciti a colpire su palla inattiva e a gestire il vantaggio con umiltà».

Andreoletti sottolinea la compattezza dei suoi: «Abbiamo difeso con le unghie e con i denti, rispondendo alle critiche sulle palle alte e sulle fasce. Il Catanzaro cercava gli spazi tra le linee, ma noi abbiamo chiuso bene e concesso solo cross laterali. Anche i cambi hanno risposto alla grande».

Prossimo appuntamento: Catanzaro-Palermo sabato alle 19:30

Il Catanzaro, ferito ma determinato a rialzarsi, tornerà in campo sabato alle 19:30 al Ceravolo contro il Palermo di Pippo Inzaghi. Una sfida dal sapore particolare: da un lato i calabresi a caccia di riscatto, dall’altro i rosanero che vogliono consolidare le ambizioni da promozione.