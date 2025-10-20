VIOLAZIONI SUL BILANCIO: Indagine ufficiale della Uefa | E’ panico in serie A

Norme sempre più stringenti, i club tremano.

La UEFA ha introdotto norme più severe per garantire la sostenibilità economica dei club europei. Le nuove regole, che sostituiscono gradualmente il vecchio Financial Fair Play, puntano a un controllo più rigido dei conti e a una maggiore trasparenza nelle spese. L’obiettivo è evitare squilibri finanziari, spese eccessive e debiti insostenibili che, in passato, hanno messo in crisi numerose società.

La principale novità riguarda il cosiddetto “squad cost rule”, che impone un tetto massimo alle spese per stipendi, ammortamenti dei cartellini e commissioni degli agenti: non potranno superare il 70% dei ricavi del club. Si tratta di una misura pensata per obbligare le società a investire in modo più proporzionato rispetto alle proprie entrate, incentivando una gestione prudente e sostenibile.

La UEFA prevede controlli periodici e più approfonditi sui bilanci, con la possibilità di imporre sanzioni progressive: dalle multe economiche alla limitazione della rosa, fino all’esclusione dalle competizioni europee per i casi più gravi. I club saranno inoltre obbligati a fornire report finanziari aggiornati e verificabili, riducendo la possibilità di elusioni o operazioni “creative” di bilancio.

Queste nuove norme mirano a creare un ecosistema calcistico più stabile, dove la competitività sportiva non sia fondata sull’indebitamento, ma su una crescita economica equilibrata. La UEFA punta così a proteggere il futuro del calcio europeo, premiando la gestione virtuosa e scoraggiando spese fuori controllo.

Bilancio in miglioramento ma ancora in rosso

La Juventus ha pubblicato il bilancio della stagione 2024/2025, evidenziando un netto miglioramento rispetto all’anno precedente, pur restando in perdita. L’esercizio si chiude con un passivo di 58,1 milioni di euro (50 al netto delle imposte) e un risultato operativo negativo di 29,9 milioni, contro i -175,4 del 2023/2024. Un progresso significativo, sostenuto da ricavi record pari a 529,6 milioni di euro.

Determinanti i 75,3 milioni provenienti dal ritorno in Champions League, terminata ai playoff prima degli ottavi, e i 27 milioni garantiti dalla partecipazione al Mondiale per Club. Tuttavia, senza quest’ultima competizione, i conti rischierebbero di peggiorare, a meno di nuove plusvalenze o cessioni rilevanti nella prossima sessione di mercato.

Indagine UEFA e prospettive future

Sul fronte regolamentare, la Juventus è ufficialmente sotto indagine da parte della UEFA per un possibile sforamento dei parametri del Fair Play Finanziario, in particolare della Football Earning Rule, relativa al triennio 2022/2023-2024/2025. Il procedimento è stato aperto lo scorso 18 settembre.

La società ha confermato che il 12 gennaio 2026 verrà emessa la sentenza definitiva sul caso della cosiddetta “carta Ronaldo”, un dossier che resta ancora aperto e che potrebbe avere ulteriori ripercussioni sul futuro economico e sportivo del club bianconero.