Catania in lutto: è morto Orazio Russo, aveva 52 anni

CATANIA – Profondo cordoglio in casa rossazzurra. Si è spento a soli 52 anni Orazio Russo, attuale responsabile del settore giovanile del Catania e figura simbolo del club etneo.

Esterno destro d’attacco generoso e determinato, Russo aveva legato la propria carriera ai colori della sua città fin dal 1991, diventando nel tempo uno dei volti più rappresentativi del Catania. Tra i protagonisti della storica promozione in Serie A del 2006 sotto la guida di Pasquale Marino, aveva poi coronato il sogno dell’esordio nella massima serie nel 2010 con Sinisa Mihajlovic, prima di chiudere la carriera da calciatore.

Conclusa l’esperienza sul campo, era rimasto nel mondo rossazzurro con un ruolo centrale nella crescita dei giovani, guidando il settore giovanile con passione, competenza e senso di appartenenza.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel Catania, ma in tutto il calcio siciliano.

Alla famiglia di Orazio Russo le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Ilovepalermocalcio.com.