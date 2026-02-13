Catania in lutto: è morto Orazio Russo, aveva 52 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 155412

CATANIA – Profondo cordoglio in casa rossazzurra. Si è spento a soli 52 anni Orazio Russo, attuale responsabile del settore giovanile del Catania e figura simbolo del club etneo.

Esterno destro d’attacco generoso e determinato, Russo aveva legato la propria carriera ai colori della sua città fin dal 1991, diventando nel tempo uno dei volti più rappresentativi del Catania. Tra i protagonisti della storica promozione in Serie A del 2006 sotto la guida di Pasquale Marino, aveva poi coronato il sogno dell’esordio nella massima serie nel 2010 con Sinisa Mihajlovic, prima di chiudere la carriera da calciatore.

Conclusa l’esperienza sul campo, era rimasto nel mondo rossazzurro con un ruolo centrale nella crescita dei giovani, guidando il settore giovanile con passione, competenza e senso di appartenenza.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel Catania, ma in tutto il calcio siciliano.

Alla famiglia di Orazio Russo le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Ilovepalermocalcio.com.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-11 222402

Serie C girona A: vincono Brescia e Lecco, non vanno oltre il pari Inter U23 e Lumezzane. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-10 165426

Bentivegna: «Palermo è casa mia, quei minuti in Serie A non li dimenticherò mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file2 (19)

Serie C Girone B: equilibrio fino alla fine, Vis Pesaro e Forlì chiudono 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file2 (18)

Serie C Girone B: pari senza reti all’intervallo tra Vis Pesaro e Forlì

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 192153

Serie C girone B: l’Arezzo vince sulla Pianese, successo per l’Ascoli in casa del Pineto. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 183418

Serie C girone A: pari senza reti tra Vicenza e Dolomiti Bellunesi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 082417

Bari ancora ko, Mantova ritrova il sorriso: Mancuso decide al 94’. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file6 (46)

Serie C, Girone C: Cerignola e Altamura vincono, Latina e Cavese pareggiano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file3 - 2026-02-06T212535.260

Serie C, Girone C: Cerignola avanti sulla Salernitana, Altamura scatenato. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, inibizione per Valerio Antonini: il caso Balotelli e l’intermediazione di Facchinetti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-04 221934

Perugia, Gaucci: «Verre aveva altre opportunità, ma ha scelto noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 181446

Perugia, Verre riparte dal Grifo: «Qui sono cresciuto, voglio salvare questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo entella (6)

Serie B, 25ª giornata: il Palermo cala il tris e aggancia il Monza a quota 48. Vince anche la Samp Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella 2-0 (1)

Palermo-Virtus Entella 3-0: le pagelle del match

Manfredi Esposito Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 162039

Empoli-Palermo Primavera 3-0: azzurri dominanti, rosanero ko

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo modena 1-1 (57) tifosi

Palermo-Virtus Entella, oltre 22 mila al Barbera: il dato ufficiale sugli spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Gian Piero Gasperini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gasperini: «Io bravo perché sono stato a Palermo? Mattarella è un grande appassionato di calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026