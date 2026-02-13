Palermo Women, Viscuso: «Dopo l’infortunio la sfida più dura è stata tornare a crederci»

PALERMO – La risposta sul campo è arrivata subito. Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la Salernitana, il Palermo Women ha reagito con un netto 5-1 sul campo del Matera. Un segnale di carattere e maturità, come sottolineato da Sofia Viscuso, difensore rosanero, intervenuta ai microfoni ufficiali del club.

«Stiamo attraversando un momento fatto di alti e bassi, ma anche di crescita – ha spiegato –. Dopo una sconfitta un po’ stretta ci si poteva aspettare un calo, invece abbiamo vissuto la settimana in modo intenso. E lo si è visto con il 5-1 contro il Matera».

Proprio in quella gara è arrivato il suo primo gol con la maglia rosanero. «È stato pieno di emozioni. Non si può esultare troppo perché era il quinto gol, ma è stato bellissimo soprattutto per il ritorno in campo. Ho visto la gioia non solo mia ma di tutta la squadra».

Una rete di pregevole fattura, seguita dall’abbraccio collettivo delle compagne. «Non immaginavo un gol così bello, ma mi immaginavo sicuramente l’abbraccio delle mie compagne. C’è sempre stato un buon rapporto e ci conosciamo da tanto tempo».

Viscuso è rientrata in campo in questa stagione dopo un lungo stop per infortunio. Un percorso complicato, più mentale che fisico. «È stato un periodo intenso, con tanti bassi ma anche alti. All’inizio pensavo che la parte più difficile fosse l’operazione. In realtà la fase più dura è stata il pre-ritorno in campo. Dopo otto mesi, convincermi di poter tornare come prima è stata la vera sfida».

Con una classifica corta e ancora tutta da scrivere, il Palermo Women è chiamato alla continuità. «Dobbiamo essere ancora più unite. Ogni partita presenta momenti di calo e dobbiamo imparare a evitarli. Così potremo ottenere risultati migliori e arrivare dove vogliamo».

Domenica 22 febbraio è in programma il derby contro il Catania, una sfida che si prepara quasi da sola. «Siamo elettrizzate. Sappiamo che il Catania ha fatto nuovi innesti e non sappiamo cosa aspettarci. Il derby regala emozioni uniche, ma siamo convinte delle nostre capacità».

Alla sua quarta stagione in rosanero, Viscuso ha visto crescere il club sotto tanti aspetti. «Ci sono stati molti progressi. Voglio citare l’ISMET, una realtà a me cara perché studio infermieristica. Presentarsi in terapia intensiva insieme ai calciatori e vedere i bambini felici è stata un’emozione unica».

Uno sguardo al futuro, con ambizioni chiare: «Voglio lasciare qualcosa ovunque vada. Spero di trasmettere coraggio alle più giovani attraverso il mio percorso e di essere ricordata come una persona che ha sempre dato il massimo».