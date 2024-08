Un rinforzo a tinte americane per il Casteldaccia. In arrivo il centrocampista Massimo Mannino. Classe 2003, nato a New York, l’anno scorso ha giocato al Castellammare di Mione. E adesso lo attende una nuova avventura, con l’obiettivo di sbarcare presto in categorie superiori. Il Casteldaccia piazza il colpo, Mannino è in arrivo.

Continue Reading