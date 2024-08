Cosenza, UFFICIALE: preso Jose Mauri

Attraverso i propri canali ufficiali il Cosenza ha reso noto l’arrivo di Jose Mauri.

Ecco l’annuncio:

“José #Mauri è rossoblù!. Centrocampista argentino classe ‘96, ha firmato un contratto annuale (con opzione). È reduce da esperienze in patria (in gol con il Sarmiento alla Bombonera, contro il Boca) e nella MLS con Kansas City. In Italia, dove si trasferì a 13 anni, è conosciuto per aver vestito le maglie di Milan, Parma ed Empoli, con 59 presenze in A e 4 in Europa League.

Benvenuto, nuovo Lupo!”