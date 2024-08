Pisa, UFFICIALE: dall’Atalanta ecco Bonfanti

Attraverso i propri canali ufficiali il Pisa ha annunciato l’arrivo di Bonfanti.

Ecco la nota:

Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Bonfanti, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra.

Difensore centrale, classe 2003, Bonfanti è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e con la maglia degli orobici ha debuttato prima in Serie A e quindi anche in Europa League (mettendo a referto anche un gol, ndr); in carriera vanta anche 42 presenze (2 gol) nel campionato di Serie C che ha disputato nelle file di Pontedera e Atalanta U23. Giovanni Bonfanti è attualmente inserito nel gruppo della Nazionale Under 21

Rivolgiamo a Giovanni un caloroso benvenuto e l’augurio delle migliori fortune con indosso i nostri colori