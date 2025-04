Cassano: «Sassuolo, i complimenti vanno a Grosso e a Palmieri. L’Entella ha fatto un lavoro incredibile»

Nel corso della trasmissione “Viva el Futbol”, in onda su Youtube, Antonio Cassano ha rilasciato alcune considerazioni sulla Serie B e sulla promozione in cadetteria della Virtus Entella.

«Voglio fare i complimenti al Sassuolo. Palmieri, al primo anno da ds in Serie B, ha fatto un lavoro stratosferico. Stasera l’ho sentito e mi ha detto che sono stato l’unico a non mandargli un messaggio. Gli ho detto di andare a c****e. Ma siccome gli voglio bene, devo fargli i complimenti perché ha fatto un lavoro eccezionale. Altre squadra retrocesse dalla A sono poi andate in C. Complimenti anche a Grosso, alla seconda promozione in A. E’ uno che vive in hotel in tuta, pensando al calcio tutte le ore del giorno».

Sull’Entella: «Chiavari è in subbuglio. Un paese di 27 mila anime. Hanno fatto un lavoro incredibile. Partiti con l’intento di arrivare ai play-off, hanno poi fatto qualcosa di strepitoso. Gozzi lavoratore incredibile, ha umiltà, rispetta tutti e ama l’Entella. Lui è sampdoriano, gli hanno offerto la Sampdoria e tante altre squadre. Lui ha sempre rifiutato. Lui è nato a Chiavari e l’Entella è la sua vita. Ambiente bellissimo. Complimenti di cuore a tutti i ragazzi».