Palermo, si rivede Gomis: lavoro a Torretta per il portiere rosanero

Arrivano buoni ed incoraggianti aggiornamenti dall’infermeria del Palermo in merito al lungo percorso di recupero e di riabilitazione di Alfred Gomis, portiere arrivato nell’estate 2024 e che ha, purtroppo, rimediato un bruttissimo infortunio al ginocchio nella prima partita di campionato contro il Brescia, disputata a metà agosto.

Attraverso il proprio account Instagram, il club rosanero ha postato un video che mostra come l’ex Como ha messo piede nel campo di allenamento di Torretta in cui, in data odierna, ha svolto un allenamento personalizzato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)