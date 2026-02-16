Carrarese, Pasciuti: «A Modena penalizzati dall’arbitraggio»

In seguito alla sconfitta per 2-0 della Carrarese in casa del Modena, il direttore sportivo del club toscano Iacopo Pasciuti, ha commentato la direzione arbitrale di Mario Perri in occasione del match di sabato tramite il sito ufficiale della club.

Queste le parole del ds:

“È vero che torniamo a “mani vuote” dalla trasferta del “Braglia”, ma rimangono inalterate le considerazioni che consentono di guardare, comunque, propositivamente al futuro. Anche a Modena, purtroppo, registriamo, a nostro sfavore, l’ennesimo episodio discutibile dopo quello di Venezia, quello contro il Südtirol (fallo su Zanon nei minuti di recupero), quelli di Padova (fallo su Rubino unitamente al tocco di mano in area padovana), un calcio di rigore negato dal direttore di gare per un evidente fallo di mano in area modenese. Per ragioni di completezza merita menzione anche una delle ultimissime azioni della gara, in particolare, la rete del raddoppio dei padroni di casa è viziata da un chiaro fallo di gioco sul nostro centrocampista Zuelli. Sorprende, in questo senso, il metro adottato nella medesima gara se, poi, si fa mente locale alla mancata concessione della massima punizione a nostro favore andando a cogliere un micro contatto di Oliana su Santoro e tralasciando contemporaneamente un identico contatto ai danni di Illanes, mentre su una dinamica di contrasto irregolare molto più palese subita da Zuelli non si è esitato a sorvolare. L’ augurio e il nostro auspicio è che, in vista del rush finale, ci possa essere maggiore attenzione nella direzione e gestione arbitrale delle gare e, sopratutto, maggiore uniformità nelle valutazioni”