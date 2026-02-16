Carrarese, Pasciuti: «A Modena penalizzati dall’arbitraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
ds-pasciuti-carrarese-copertina

In seguito alla sconfitta per 2-0 della Carrarese in casa del Modena, il direttore sportivo del club toscano Iacopo Pasciuti, ha commentato la direzione arbitrale di Mario Perri in occasione del match di sabato tramite il sito ufficiale della club.

Queste le parole del ds:

“È vero che torniamo a “mani vuote” dalla trasferta del “Braglia”, ma rimangono inalterate le considerazioni che consentono di guardare, comunque, propositivamente al futuro. Anche a Modena, purtroppo, registriamo, a nostro sfavore, l’ennesimo episodio discutibile dopo quello di Venezia, quello contro il Südtirol (fallo su Zanon nei minuti di recupero), quelli di Padova (fallo su Rubino unitamente al tocco di mano in area padovana), un calcio di rigore negato dal direttore di gare per un evidente fallo di mano in area modenese. Per ragioni di completezza merita menzione anche una delle ultimissime azioni della gara, in particolare, la rete del raddoppio dei padroni di casa è viziata da un chiaro fallo di gioco sul nostro centrocampista Zuelli. Sorprende, in questo senso, il metro adottato nella medesima gara se, poi, si fa mente locale alla mancata concessione della massima punizione a nostro favore andando a cogliere un micro contatto di Oliana su Santoro e tralasciando contemporaneamente un identico contatto ai danni di Illanes, mentre su una dinamica di contrasto irregolare molto più palese subita da Zuelli non si è esitato a sorvolare. L’ augurio e il nostro auspicio è che, in vista del rush finale, ci possa essere maggiore attenzione nella direzione e gestione arbitrale delle gare e, sopratutto, maggiore uniformità nelle valutazioni”

 

Altre notizie

d'angelo spezia

Avellino, contatti con D’Angelo per la panchina: c’è anche Caserta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
biancolino

Avellino, UFFICIALE: arriva l’esonero per Biancolino

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Calori-Brescia

Calori: «Palermo, Monza e Venezia superiori a tutte. Palumbo da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 090144

Criscitiello senza freni: «La Penna scarso non da oggi. Rocchi deve rispondere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (91)

Il Secolo: “Entella, a Palermo sconfitta per crescere”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo catanzaro 1-2 (72) di francesco pigliacelli

Tuttosport: “Catanzaro in ansia. Guaio Pigliacelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Inter-Juve? Troppe polemiche. Tre mesi fa ho detto che Palermo, Frosinone, Venezia e Monza si giocano il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (46) caserta

Avellino, Biancolino verso l’esonero: Caserta in pole per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
gorgone-jpg

Pescara, Gorgone dopo la vittoria sull’Avellino: «Siamo ultimi ma moriremo in piedi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file10 (1)

Serie B, Empoli-Reggiana 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file7 (3)

Reggiana, Rubinacci dopo il pari con l’Empoli: «Pareggio che dà continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file5 (7)

Serie B, Avellino-Pescara 0-1: decide l’ex rosanero Brugman nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

ds-pasciuti-carrarese-copertina

Carrarese, Pasciuti: «A Modena penalizzati dall’arbitraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
d'angelo spezia

Avellino, contatti con D’Angelo per la panchina: c’è anche Caserta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
biancolino

Avellino, UFFICIALE: arriva l’esonero per Biancolino

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Calori-Brescia

Calori: «Palermo, Monza e Venezia superiori a tutte. Palumbo da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo empoli 3-2 (63) joronen

TMW: “Joronen verso il rinnovo del contratto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026