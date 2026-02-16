Avellino, contatti con D’Angelo per la panchina: c’è anche Caserta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
d'angelo spezia

Dopo l’esonero di Raffaele Biancolino in seguito alla sconfitta di ieri contro il Pescara, l’Avellino è alla ricerca del suo nuovo allenatore per questi ultimi mesi di campionato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i biancoverdi avrebbero avviati i contatti con Luca D’Angelo, esonerato dallo Spezia ad inizio stagione. Tra i nomi anche quello dell’ex allenatore del Bari, Fabio Caserta. Sondato anche il profilo di Fabio Pecchia, mentre sembra ormai fuori dai giochi l’ex Empoli, Guido Pagliuca.

