Avellino, contatti con D’Angelo per la panchina: c’è anche Caserta
Dopo l’esonero di Raffaele Biancolino in seguito alla sconfitta di ieri contro il Pescara, l’Avellino è alla ricerca del suo nuovo allenatore per questi ultimi mesi di campionato.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i biancoverdi avrebbero avviati i contatti con Luca D’Angelo, esonerato dallo Spezia ad inizio stagione. Tra i nomi anche quello dell’ex allenatore del Bari, Fabio Caserta. Sondato anche il profilo di Fabio Pecchia, mentre sembra ormai fuori dai giochi l’ex Empoli, Guido Pagliuca.