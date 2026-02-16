Avellino, UFFICIALE: arriva l’esonero per Biancolino

biancolino

In seguito alla sconfitta casalinga dell’Avellino contro il Pescara, i campani hanno deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della squadra Raffaele Biancolino. A comunicare l’esonero del tecnico è stato il club biancoverde attraverso una nota ufficiale, comunicando inoltre di aver sollevato dai rispettivi incarichi anche i membri dello staff dell’ormai ex allenatore.

Di seguito la nota ufficiale del club:

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Raffaele Biancolino.  Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Vincenzo Riccio, ed i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo. Il club ringrazia mister Biancolino per il lavoro svolto nelle ultime cinque stagioni in cui ha svolto il ruolo di allenatore della formazione under 19 (vincendo il campionato Primavera 3 nella stagione 2023/2024) e successivamente quello di allenatore responsabile della Prima Squadra (ottenendo la promozione in serie B nella stagione 2024/2025).”

