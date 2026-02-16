Calori: «Palermo, Monza e Venezia superiori a tutte. Palumbo da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Calori-Brescia

Intervistato ai microfoni di “PianetaSerieB”, ha rilasciato diverse dichiarazioni sul campionato cadetto e sul Palermo l’ex allenatore di Trapani, Padova e Avellino, Alessandro Calori. Il tecnico ha anche espresso la sua opinione sulle qualità del centrocampista del Palermo, Antonio Palumbo.

«Bisogna partire dal fatto che Palermo, Monza e Venezia hanno un valore tecnico superiore a tutti – ha dichiarato – a cui va aggiunto il Frosinone, sorpresa ricca di giovane che sta facendo un campionato straordinario. Le tre citate prima hanno un organico incredibile e questa dinamica non mi stupisce più di tanto, sono due campionati. Poi una di queste dovrà fare il playoff e si farà la lotta su quella»

In seguito, Calori ha commentato il momento di Antonio Palumbo, suo ex giocatore al Trapani: «Palumbo lo conosco bene ed era un ragazzo giovane. Avrei scommesso che poteva stare dove si trova. Ha tecnica ma anche resistenza e sa fare fatica. Ogni stagione va in doppia cifra di assist e segna tantissimo, è un centrocampista moderno»

E fino a dove può arrivare il centrocampista rosanero, non ha dubbi: «Palermo è una piazza importante ma lui in Serie A ci starebbe benissimo in una squadra di metà classifica perché ha qualità e quantità».

L’ex tecnico ha infine aggiunto: «Gioca sottopunta, può fare il play, la mezzala, mi meraviglia che sia ancora in Serie B perché per me è un calciatore importante. Dopo Trapani l’avevo portato anche a Terni perché il ragazzo ha qualità sopra la media»

 

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (63) joronen

TMW: “Joronen verso il rinnovo del contratto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 123909

Palermo, l’ex rosa De Sensi fa visita al “Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo modena 1-1 (63) tifosi

Palermo-Sudtirol, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto. Le info

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-14 162039

Palermo, i risultati delle giovanili: due vittorie e un pari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 090144

Criscitiello senza freni: «La Penna scarso non da oggi. Rocchi deve rispondere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (91)

Il Secolo: “Entella, a Palermo sconfitta per crescere”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo catanzaro 1-2 (72) di francesco pigliacelli

Tuttosport: “Catanzaro in ansia. Guaio Pigliacelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo feralpisalò serie b 3-0 (80) pigliacelli

Repubblica: “Palermo “Mille euro per una patente”. Le intercettazioni hanno svelato l’ultimo scandalo alla Motorizzazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (67)

Giornale di Sicilia: “Joronen para, Pohjanpalo segna: il Palermo parla finlandese”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (87)

Palermo, effetto Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (27)

Palermo, il Barbera è un fortino: sette vittorie di fila e sogno record contro il Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo modena 1-1 (53)tifosi

Palermo, Barbera meno pieno ma sabato si punta al sold out contro il Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Calori-Brescia

Calori: «Palermo, Monza e Venezia superiori a tutte. Palumbo da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo empoli 3-2 (63) joronen

TMW: “Joronen verso il rinnovo del contratto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 123909

Palermo, l’ex rosa De Sensi fa visita al “Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo modena 1-1 (63) tifosi

Palermo-Sudtirol, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto. Le info

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 110345

Aleesami lancia la sfida all’Inter: «Il calcio italiano è il più bello di tutti. Mi manca il caldo di Mondello»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026