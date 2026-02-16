Calori: «Palermo, Monza e Venezia superiori a tutte. Palumbo da Serie A»

Intervistato ai microfoni di “PianetaSerieB”, ha rilasciato diverse dichiarazioni sul campionato cadetto e sul Palermo l’ex allenatore di Trapani, Padova e Avellino, Alessandro Calori. Il tecnico ha anche espresso la sua opinione sulle qualità del centrocampista del Palermo, Antonio Palumbo.

«Bisogna partire dal fatto che Palermo, Monza e Venezia hanno un valore tecnico superiore a tutti – ha dichiarato – a cui va aggiunto il Frosinone, sorpresa ricca di giovane che sta facendo un campionato straordinario. Le tre citate prima hanno un organico incredibile e questa dinamica non mi stupisce più di tanto, sono due campionati. Poi una di queste dovrà fare il playoff e si farà la lotta su quella»

In seguito, Calori ha commentato il momento di Antonio Palumbo, suo ex giocatore al Trapani: «Palumbo lo conosco bene ed era un ragazzo giovane. Avrei scommesso che poteva stare dove si trova. Ha tecnica ma anche resistenza e sa fare fatica. Ogni stagione va in doppia cifra di assist e segna tantissimo, è un centrocampista moderno»

E fino a dove può arrivare il centrocampista rosanero, non ha dubbi: «Palermo è una piazza importante ma lui in Serie A ci starebbe benissimo in una squadra di metà classifica perché ha qualità e quantità».

L’ex tecnico ha infine aggiunto: «Gioca sottopunta, può fare il play, la mezzala, mi meraviglia che sia ancora in Serie B perché per me è un calciatore importante. Dopo Trapani l’avevo portato anche a Terni perché il ragazzo ha qualità sopra la media»