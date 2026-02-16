TMW: “Joronen verso il rinnovo del contratto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo empoli 3-2 (63) joronen

Dopo un grandissimo inizio di stagione tra i pali della porta rosanero, il Palermo vuole blindare Jesse Joronen, trattando serratamente per il rinnovo del contratto.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il club e l’agente del calciatore. La volontà delle parti è quella di proseguire il rapporto e si viaggia spediti verso il rinnovo, con il Palermo che vuole blindare l’estremo difensore finlandese.

