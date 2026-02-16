Palermo, Štulac riparte dall’Istra 1961: nuovo club per il centrocampista

Leo Štulac ha un nuovo club. Dopo l’esperienza alla Reggiana, il centrocampista sloveno riparte dall’Istra 1961, formazione del massimo campionato croato che ha ufficializzato il suo arrivo nelle scorse ore.

A presentarlo è stato il direttore sportivo Saša Bjelanović: «Leo è fino a poco tempo fa un giocatore dell’AC Reggiana e ha firmato con noi un contratto fino al termine della stagione in corso, con possibilità di prolungamento per altre due stagioni. È un calciatore con grande esperienza in Italia, dove ha collezionato più di 180 presenze con Venezia, Parma, Empoli, Palermo e Reggiana, ed è stato anche membro della Nazionale maggiore slovena».

Bjelanović ha poi sottolineato le caratteristiche tecniche del nuovo innesto: «Leo gioca nel ruolo di centrocampista difensivo, particolarmente bravo nell’organizzazione e nella costruzione del gioco, con un tiro eccellente. Con lui acquisiamo un giocatore di qualità ed esperienza, con caratteristiche diverse rispetto al nostro attuale organico».

Per Štulac si apre dunque una nuova fase della carriera, dopo anni trascorsi tra Serie A e Serie B italiana. L’obiettivo sarà ritrovare continuità e centralità in un progetto che punta su esperienza e qualità in mezzo al campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NK Istra 1961 (@nkistra.1961)