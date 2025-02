Carnevale al Barbera: arriva l’evento “Rosanero Kids” per i bambini. Le info

Dopo il successo dell’edizione natalizia, il 22 febbraio torna allo Stadio Renzo Barbera “Rosanero Kids”, lo speciale evento interamente dedicato ai più piccoli nella casa della passione rosanero. A pochi metri dal campo sarà allestito un vero e proprio villaggio di Carnevale per i bambini in maschera che potranno vivere una giornata di festa all’insegna della fantasia e della creatività.

L’evento, organizzato dal Club con la collaborazione di MiniMupa, il primo Children’s Museum a Palermo, si terrà nella mattinata di sabato dalle 9.30 alle 13.00 nel parterre della tribuna. L’accesso sarà libero e gratuito dal piazzale dello Stadio.

I bambini avranno l’opportunità di assistere a speciali spettacoli d’animazione e di mettere in gioco la propria fantasia nei laboratori creativi a tema Carnevale. Tra degustazioni golose e giochi a sorpresa sarà possibile, inoltre, scattare una foto con i personaggi Disney in una postazione allestita a bordocampo.

Ai bambini fino a 10 anni compiuti che il 22 febbraio parteciperanno a “Rosanero Kids – Carnival Edition”, il Club regalerà un biglietto per assistere alla gara Palermo-Brescia, in programma domenica 2 marzo alle ore 15.00 al Renzo Barbera.

COME OTTENERE IL BIGLIETTO OMAGGIO IL 22 FEBBRAIO NEL CORSO DELL’EVENTO

– Per il rilascio del biglietto, è necessario presentarsi all’evento con l’apposito modulo sottostante, compilato e firmato da entrambi i genitori.

– Nel caso in cui il bambino partecipante a “Rosanero Kids” fosse già in possesso di un abbonamento, l’omaggio può essere ceduto a un altro bambino (fino ai 10 anni compiuti). In questo caso, il modulo deve essere compilato e firmato con i dati del bambino beneficiario dell’omaggio.