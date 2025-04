Cambio alla guida della Juve Stabia: Brera Holdings riceve il via libera dalla FIGC

Un nuovo capitolo si sta per aprire per la Juve Stabia, club storico della Serie B, con l’imminente passaggio di consegne che vedrà la maggioranza del club passare nelle mani di Brera Holdings. La FIGC ha infatti approvato l’acquisizione da parte della holding, confermando la solidità finanziaria e l’integrità reputazionale dell’acquirente, requisiti indispensabili per l’approvazione di operazioni di questa portata.

Dopo un’attenta valutazione, la commissione della FIGC ha rilasciato un parere positivo su Brera Holdings, sottolineando che la società soddisfa tutti gli standard di governance, conformità e informativa richiesti, similmente a una società pubblica quotata al Nasdaq. Questo esito ha aperto la via alle ultime formalità amministrative necessarie prima del definitivo closing dell’operazione.

Daniel McClory, Presidente Esecutivo di Brera Holdings, ha espresso soddisfazione per l’approvazione ottenuta: “Siamo lieti di ricevere l’approvazione formale dalla FIGC per la nostra acquisizione di una partecipazione nella Juve Stabia. Questo segna un passo significativo avanti nella nostra missione di completare l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel club e di sviluppare una rete interconnessa di club calcistici di livello mondiale.”

McClory ha anche evidenziato il valore aggiunto che Juve Stabia porta alla loro piattaforma globale, lodando la tradizione e le radici profonde del club nella sua comunità. Questa acquisizione non solo promette di portare nuovi investimenti e risorse al club, ma anche di rafforzare la posizione della Juve Stabia come parte di un network internazionale di club di calcio.

Con questa mossa, Brera Holdings mira a implementare una gestione che possa portare il club a nuovi livelli di competitività e successo, non solo in Italia ma su scala globale, mantenendo e valorizzando l’identità e le tradizioni delle Vespe.