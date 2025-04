Modena, Caso: «Contro il Sassuolo vogliamo fare la miglior prestazione possibile»

Giuseppe Caso, attaccante del Modena, ha condiviso le sue impressioni sulla condizione attuale della squadra e sulle prossime sfide in campionato, in particolare la partita contro il Sassuolo, in una recente intervista concessa a Il Resto Del Carlino.

Durante il colloquio, Caso ha evidenziato come la recente sosta abbia avuto un impatto positivo sulla squadra: «La sosta ci ha fatto bene, ci ha unito ancora di più e il gruppo ha capito l’importanza del momento. Così abbiamo affrontato le ultime due partite nella maniera giusta, ma anche in tutte le altre abbiamo sempre cercato la prestazione». Queste parole riflettono un rinnovato spirito di squadra e una maggiore consapevolezza dei giocatori riguardo agli obiettivi stagionali.

L’attaccante ha inoltre sottolineato la capacità del Modena di gestire la pressione nei momenti critici: «Il pregio di questa squadra è saper reggere sotto pressione. In quei momenti riesce a tirare fuori il meglio di sé». Questa resilienza sarà cruciale nel loro imminente incontro con il Sassuolo, che Caso descrive come la squadra più forte del campionato.

Nonostante la sfida possa sembrare ardua, l’obiettivo del Modena è chiaro: «L’obiettivo non è quello di rimandare la loro festa, ma soltanto di fare punti davanti al nostro pubblico. Vogliamo fare la miglior prestazione possibile». Caso ha ribadito l’importanza di rimanere concentrati su ogni singola partita, senza distogliere l’attenzione dai playoff: «Noi dobbiamo pensare soltanto che ora ogni gara è difficile e ogni avversario ha obiettivi importanti, dobbiamo lavorare concentrati e portare a casa più punti possibili, poi si vedrà».