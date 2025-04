Ex rosa, Lopez: «Il Bari deve battere il Palermo, non ha alternative»

In vista dell’imminente sfida di Serie B tra il Bari e il Palermo, l’ex calciatore Totò Lopez ha rilasciato dichiarazioni piuttosto decise sulle aspettative del Bari per questa partita cruciale. Durante un’intervista con La Gazzetta del Mezzogiorno, Lopez ha sottolineato l’importanza della vittoria: «Venerdì contro il Palermo conterà solo vincere. Se il Bari vuole tenere accesa la speranza di guadagnare un posto ai prossimi playoff, non ha alternative: deve battere i rosanero e rilanciarsi in classifica».

Lopez, noto per la sua schiettezza, ha evidenziato anche il ruolo critico degli investimenti nel calcio moderno, riflettendo sulle sue esperienze passate quando giocava a Bari: «Per i playoff serve vincere domenica dopo domenica. In caso contrario, i playoff li vedi col binocolo. Una città così passionale non può elemosinare una eventuale qualificazione agli spareggi promozione. Il sogno non è qualificarsi ai playoff, ma andare direttamente in A».

L’ex attaccante ha poi discusso la questione degli attaccanti e della loro importanza per il club: «Nei campionati vinti a Bari, giocavo davanti con Messina e Bivi che segnavano caterve di gol. Per vincere il campionato, bisogna comprare e spendere come faceva Matarrese. Vedi i tre miliardi di lire sborsati per Bivi”. Lopez ha espresso apprezzamento per Kevin Lasagna, uno degli attuali attaccanti del Bari, pur notando alcune carenze: “Lasagna non mi dispiace, ma pensavo facesse meglio. Forse manca qualcosa negli altri reparti per supportarlo. Spero segni altri gol in questo finale di campionato».