Calcioscommesse, arrestato il giapponese Danzaki: sospetti su quattro partite in Australia

Scoppia un nuovo caso di calcioscommesse in Australia. Il centrocampista giapponese Riku Danzaki, 25 anni, attualmente in forza al Western United nella A-League, è stato arrestato con l’accusa di coinvolgimento in un giro di scommesse irregolari. Lo riportano le autorità dello Stato di Victoria, confermando quanto rilanciato dai media locali.

Secondo quanto riferito dalla polizia, Danzaki sarebbe indagato per dieci reati connessi a quattro partite disputate tra aprile e maggio, nelle quali avrebbe ricevuto ammonizioni volontarie per influenzare gli esiti di scommesse sportive. Il giocatore è stato arrestato venerdì scorso, insieme a un altro uomo, e successivamente rilasciato su cauzione. Entrambi compariranno davanti al tribunale il prossimo 31 luglio.

Danzaki ha iniziato la sua carriera nel 2019 con il Consadole Sapporo nella J-League giapponese, per poi passare al JEF United Chiba e al club scozzese Motherwell. Dal luglio 2023 milita nel Western United, con un contratto valido fino al 30 giugno 2025.