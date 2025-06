Finale Playoff Serie C: le formazioni ufficiali di Ternana-Pescara

Sono arrivate le formazioni ufficiali per la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Ternana e Pescara, in programma stasera alle ore 21:15 allo stadio Liberati di Terni. La sfida decreterà chi, tra le due, sarà più vicino al ritorno in Serie B. Il match di ritorno si giocherà il 7 giugno allo stadio Adriatico di Pescara.

Ecco i ventidue titolari scelti dai due allenatori per questa prima, decisiva sfida:

TERNANA (3-4-2-1):

Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio, Cicerelli; Ferrante.

Allenatore: Fabio Liverani

PESCARA (4-3-3):

Plizzari; Pierozzi, Lancini, Letizia, Moruzzi; Meazzi, Squizzato, Dagasso; Merola, Ferraris, Bentivegna.

Allenatore: Silvio Baldini