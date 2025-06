Buffon sul caso Acerbi: «Non ha detto no a Spalletti, ma all’Italia»

Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare il caso legato al difensore dell’Inter Francesco Acerbi, che ha rifiutato la convocazione in azzurro da parte del commissario tecnico Luciano Spalletti.

«Quando un calciatore rifiuta la convocazione, non sta dicendo no a Spalletti, ma a qualcosa di molto più grande: all’Italia» ha dichiarato Buffon. «Figure come la mia, come quella di Spalletti, o degli allenatori e dirigenti che ci hanno preceduto, sono temporanee. Abbiamo solo per un certo periodo l’onore di rappresentare il Paese, ma ciò che resta è il valore assoluto della maglia azzurra. Il valore imprescindibile è uno solo: la Nazionale».

Buffon ha poi ribadito l’importanza simbolica e morale della maglia: «Indossare quella maglia significa rappresentare tutto il nostro movimento. E questo, per chi ama il calcio, non può mai essere messo in secondo piano».