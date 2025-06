Frosinone: l’ex Palermo Bettella verso il rinnovo

Il Frosinone sta valutando il futuro di Davide Bettella, difensore centrale classe 2000 ed ex Palermo, reduce da una buona seconda parte di stagione. Il giocatore, arrivato dal Monza, ha il contratto in scadenza a giugno, ma – come riportato da tuttofrosinone.com – nel suo accordo è presente una clausola per il rinnovo automatico annuale, che il club ciociaro può decidere di attivare.

Le sue recenti prestazioni hanno convinto l’ambiente tecnico, rendendo concreta l’ipotesi di una permanenza in gialloblù. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.