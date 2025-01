Come raccolto da Il Mattino, con l’addio di Tijs Velthuis, la Salernitana è alla ricerca di profili per andare a sistemare il reparto difensivo. Nella lista dei desideri del club granata sono comparsi Luka Lochoshvili, in uscita dalla Cremonese, e dal Genoa Alessandro Marcandalli. Sulle fasce c’è l’idea Gianluca Di Chiara. Il neo ds Valentini ha già sondato le opzioni nel tentativo di rinforzare la rosa nel più breve tempo possibile.

