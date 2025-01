Quagliarella sulla Sampdoria: «Coda e Tutino devono assumersi più responsabilità»

In occasione della mostra organizzata dal Museo Samp & Doria ‘Un Uomo, un Campione, Gianluca Vialli’, è intervenuto l’ex capitano blucerchiato Fabio Quagliarella. Quest’ultimo si è espresso sul momento della squadra ligure:

«Seguo sempre la Samp, quando posso vado allo stadio. Spiace vederla nella situazione in cui si trova. Speriamo si riprenda il prima possibile. L’anno scorso poteva essere un anno così – continua l’ex bomber – ma quest’anno bisogna invertire la rotta. Siamo tutti preoccupati, la situazione non è bella. Si vede una squadra un po’ impaurita perché indossi una maglia importante e la categoria non è quella che spetta a questa società. Bisogna darsi da fare. Coda e Tutino deludenti? La ‘colpa’ non è solo loro, ma di tutta la squadra che li deve mettere nelle condizioni per poter fare meglio. Ovviamente da loro ci si aspetta sempre i gol. Devono assumersi più responsabilità e caricarsi sulle spalle la squadra. So che non è facile, ma lo devono fare».