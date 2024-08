Possibile nuova avventura in un altro club di Serie C per Jacopo Dall’Oglio. Il centrocampista dell’Avellino è da tempo nel mirino del Pescara e presto potrebbe partire una vera e propria trattative tra le parti. Il giocatore ritroverebbe Silvio Baldini, tecnico con il quale ha condiviso la cavalcata del Palermo dalla Serie C alla Serie B nella stagione 2021-22. A riferirlo è TuttoPescaraCalcio.com.

