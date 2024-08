TMW: “Palermo, per sostituire Gomis spunta anche Kastrati”

Il Palermo continua a lavorare per l’arrivo di un portiere dopo il brutto infortunio rimediato da Alfred Gomis nella partita di Brescia. Come si legge su TuttoMercatoWeb.com i rosanero starebbero pensando anche a Cittadella Elhan Kastrati, estremo difensore classe ‘97 e nel giro della nazionale albanese. Sullo sfondo, inoltre, c’è anche Benoit Costil, svincolatosi dopo il mancato rinnovo di contratto con la Salernitana e che sbarcò in granata per mano di Morgan De Sanctis.

Di Marzio: “Palermo, contatti per Costil dopo l’infortunio di Gomis”