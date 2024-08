Escl. Presidente Pisa: «Contro il Palermo alla pari. Su Brunori e Lapadula…»

«Sabato mi aspetto una partita tesa e combattuta. Da parte nostra confido in una prestazione gagliarda, sotto la spinta dei nostri tifosi. Contro lo Spezia siamo stati poco concreti e presenti, soprattutto nel primo tempo. Mi aspetto che la squadra riparta dal secondo tempo giocato contro i liguri». Questo il pensiero, ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, del Presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, in vista della partita di sabato contro il Palermo.

Che avversario si aspetta?

«Mi aspetto un Palermo agguerrito che vorrà rifarsi dopo la sconfitta di Brescia. Per quanto visto soprattutto nel secondo tempo la vittoria della squadra di Maran è stata meritata. La partita contro i rosanero era già difficile, lo è diventato ancora di più dopo quanto avvenuto nella prima giornata. Sicuramente ce la giocheremo alla pari, poi sarà il campo a parlare».

Considerati gli investimenti fatti crede al sogno promozione?

«Non mi interessa essere iscritto nel registro delle favorite, ma quella che sarà la posizione in classifica della mia squadra al termine della stagione. Al pari di altre squadre senza dubbio anche noi crediamo nel sogno promozione».

Che idea si è fatto della vicenda legata ai diritti Tv?

«È stata una gestione errata da parte di chi avrebbe dovuto rendere appetibile il prodotto. Mi riferisco alla Lega che ha venduto male e avrebbe dovuto approcciare in maniera diversa un mercato che sta cambiando. Non parlerei di speculazione da parte di chi, come Sky, avrebbe dovuto nutrire interesse. Di certo già alla prima giornata ho registrato il malcontento di chi si trovava bene con il prodotto confezionato da Sky nel passato. Credo che anche la stessa emittente non sia soddisfatta della fetta di pubblico persa. Di certo è stato fatto un pessimo lavoro».

Ha sognato di vedere Brunori in maglia nerazzurra e cosa è mancato per Lapadula?

«Non ho pensato a Brunori perché non rientrava nei canoni del giocatore che serviva al Pisa, per quella che era la squadra che stavamo strutturando. Lavoriamo seguendo certi parametri e un giocatore del ‘94 può servire, ma non entra nelle prospettive di investimento. Discorso analogo per Lapadula. Parliamo di un giocatore molto forte ma siamo contenti di aver centrato con l’acquisto del danese Lind».

Guarderà Juventus-Como per Abildgaard?

«Guarderò la partita con l’interesse di vedere entrambe le squadre. Vediamo se Abildgaard giocherà. A volte ci sono equivoci nei rinnovi di contratto dei giocatori, che possono generare attenzioni da parte delle altre squadre. Nel suo caso l’interesse da parte nostra c’è stato, nel caso non fosse più rientrato nei piani del Como. Sarà il tempo a dire come andranno le cose. Al momento il Pisa, per quanto concerne il mercato in entrata, è completo al 100%».

Vuole mandare un messaggio alla sua squadra in vista della partita conto il Palermo?

«Ci penserà Inzaghi, considerato che è abbastanza capace nel farlo. Da Presidente andrò a vedere se il messaggio sarà stato recepito».