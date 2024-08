Tmw: “Palermo, non solo Costil: contatti avviati per l’ex Bari Brenno”

Il Palermo sta valutando diverse opzioni per sostituire l’infortunato portiere Gomis. Tra le soluzioni possibili, oltre a Benoît Costil, emerge l’interesse per Brenno, ex portiere del Bari e attualmente in forza al Gremio.

Secondo le ultime notizie riportate da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il club siciliano ha fatto un sondaggio significativo per Brenno, indicando che questa pista potrebbe evolvere in una trattativa concreta. Parallelamente, i contatti con l’ex Salernitana Costil rimangono una possibilità reale, ma Brenno sembra essere un’alternativa altrettanto valida che il Palermo sta seriamente considerando.