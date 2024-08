Calciomercato Sassuolo: potrebbe essere Caso il sostituto di Laurienté

Il Sassuolo è alle prese con la cessione di Armand Laurientè, che con molte probabilità lascerà i neroverdi. Gli emiliani, tuttavia, non vogliono farsi trovare impreparati e iniziano a valutare il possibile sostituto dell’esterno offensivo. Non è da sottovalutare il profilo di Giuseppe Caso, sondato anche dall’Empoli negli scorsi giorni, e che al momento è stato messo fuori rosa dal Frosinone dopo aver chiesto alla società di essere ceduto. Come si legge su SassuoloNews.net il giocatore ciociaro ritroverebbe Fabio Grosso, pronto a rimetterlo al centro del progetto neroverde.

