Calciomercato Sampdoria: Accardi mette nel mirino La Mantia

La Sampdoria è a caccia di un altro attaccante per migliorare il reparto offensivo di mister Andrea Pirlo. Tra i vari profili valutati dal nuovo direttore sportivo blucerchiato, Pietro Accardi, ci sarebbe anche Andrea La Mantia. Come riporta Lanuovaferrara.it, la Spal vuole liberarsi del giocatore per via del suo alto ingaggio (1,5 milioni di euro lordi fino a giugno 2025). L’attaccante degli emiliani potrebbe diventare un’occasione di mercato per la Sampdoria, che resta vigile in attesa di affondare, eventualmente, il colpo.

