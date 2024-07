Calciomercato Carrarese: pazza idea Miguel Veloso per il centrocampo

Miguel Veloso potrebbe continuare a giocare in Serie B nonostante il suo contratto col Pisa è scaduto il 30 giugno. Secondo quanto riportato oggi da “Il Corriere dello Sport”, il centrocampista portoghese sarebbe un’idea delle ultime ore della Carrarese, una delle quattro neopromosse del prossimo campionato cadetto. Gli apuani starebbero studiando le soluzioni per raggiungere un accordo e non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci delle novità.

