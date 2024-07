Blin al Palermo. Il saluto al Lecce: «Non vi dico addio, spero di incontrarvi in Serie A l’anno prossimo» (FOTO)

La Lega Serie B ha reso noto che il Palermo ha depositato il contratto di Alexis Blin, che arriva a titolo definitivo dal Lecce. Attraverso un post su Instagram, il nuovo acquisto rosanero ha pubblicato un post per salutare l’ambiente giallorosso:

«A tutte le persone che amano l’@uslecce e il Salento, vi posso solo dire una cosa: grazie. Grazie perché mi sono sentito come a casa mia durante questi tre anni insieme. Ho scelto di condividere con voi dei momenti che resteranno a vita nella mia testa. Dalla promozione e il titolo il primo anno alla mia prima partita in SERIE A subito dopo, dall’annuncio della mia moglie che era incinta alla nascita della mia bambina a Vito Fazzi,dalle 2 salvezze consecutive all’onore d’aver portato la fascia di Capitano di questa squadra. Dire che e stato sempre facile sarebbe mentire, ma ogni giorno da quando sono arrivato ho dato il massimo per questa maglia.

Vorrei ringraziare il presidente. I direttori, i magazzinieri, i fisioterapisti, il team manager @claudiovino75 e tutte le persone che lavorano per questa società. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra durante questi 3 anni. Vorrei ringraziare i mister Baroni, D’Aversa e Gotti ed i loro staff per i momenti passati insieme. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno mostrato affetto in giro, i giornalisti, le persone incontrate in citta e più ancora…

E per finire vorrei ringraziare soprattutto la mia famiglia, la mia principessa Carla che amo tanto, la mia moglie @jessica_mll per la persona che sei e che è stata sempre al fianco mio quando ci sono stati momenti difficili. Vi dico arrivederci ma non addio perché spero che ci incontreremo l’anno prossimo in SERIE A.

Vi voglio bene,

Un abbraccio grande a tutti voi.

Forza Lecce, sempre».

