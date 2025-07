Cagliari, colpo Borrelli a zero: l’attaccante firma fino al 2028

Il Cagliari ha chiuso per Gennaro Borrelli. Il centravanti molisano, classe 2000 ed ex Brescia, firmerà un contratto quadriennale con il club rossoblù, che ha approfittato della sua condizione da svincolato dopo il fallimento delle Rondinelle.

Borrelli, reduce da diverse stagioni in Serie B, arriva in Sardegna come vice Piccoli. Il nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi, che lo aveva già portato al Frosinone nel 2022, ha scelto di puntare su di lui al posto di Ambrosino (Napoli), offrendo un progetto tecnico stabile in Serie A. La firma è attesa a breve.