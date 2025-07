Giornaliste sportive e polemiche sull’outfit: bufera tra Valentina Maceri ed Eleonora Incardona, la storia finisce sui tabloid inglesi

Può un outfit accendere una bufera mediatica e finire persino sui tabloid inglesi? A quanto pare sì. Protagoniste della vicenda sono volti noti del giornalismo sportivo femminile italiano, con al centro della polemica Valentina Maceri, giornalista italo-tedesca e volto della Champions League per l’emittente svizzera BlueSport.



Maceri, che negli ultimi anni ha costruito la propria carriera tra Germania e Svizzera (collaborando anche con la Bild), ha recentemente acceso il dibattito criticando duramente lo stile con cui alcune colleghe italiane si mostrano a bordo campo. Il caso è esploso in seguito a un look sfoggiato da Eleonora Incardona durante la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, nell’ambito della copertura del Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’outfit – un reggiseno sportivo abbinato a un pantalone – ha scatenato reazioni contrastanti, alimentate proprio dalle parole della Maceri.

Nel suo libro dal titolo provocatorio “F* Female Empowerment: The Great Mistake of Modern Feminism”*, la giornalista ha espresso critiche pesanti: «Il modo in cui le giornaliste si presentano a bordo campo in Italia, molte volte, è al limite». Secondo la Maceri, l’apparenza tende a prevalere sulla competenza professionale: «Penso sì che le donne debbano essere sexy, ma sempre mantenendo stile e classe. Proprio questo a volte manca in Italia, dove si pensa che il sesso venda».

Nel testo non vengono fatti nomi, ma il riferimento ad alcune colleghe impegnate negli USA – tra cui Diletta Leotta ed Eleonora Incardona – è stato ben presto interpretato come diretto. A confermare i sospetti è stata la stessa Maceri in un’intervista alla Bild, in cui ha citato apertamente la Incardona: «Si occupa principalmente di Dazn Bet, ovvero presenta le quote delle scommesse. E lo fa in modo molto sexy. A volte, in modo volgare».

La vicenda ha rapidamente superato i confini italiani, approdando sulle pagine del Sun, del Daily Mail e della stessa Bild, scatenando un acceso dibattito sul ruolo, l’immagine e la rappresentazione delle donne nel giornalismo sportivo. Una riflessione che, tra provocazioni e polemiche, riporta l’attenzione su un tema delicato e sempre attuale.