Champions League 2025/2026: al via oggi il primo turno di qualificazione

A poco più di due mesi dalla finale di Wembley che ha chiuso l’edizione 2024/2025, la Champions League è pronta a riaccendere i riflettori. Oggi, lunedì 8 luglio, parte ufficialmente la nuova stagione con l’andata del primo turno di qualificazione. Saranno ben 28 le squadre coinvolte, con l’obiettivo di accedere al nuovo format a 36 squadre confermato anche per la stagione 2025/2026.

Come previsto, la UEFA ha mantenuto il girone unico a 36 partecipanti introdotto nel 2024, con le qualificazioni che determineranno gli ultimi sette posti disponibili. Le squadre si affronteranno in tre turni preliminari e in un successivo round di spareggi. Il sorteggio del terzo turno e degli spareggi è in programma tra il 21 luglio e il 4 agosto.

Le partite del primo turno di qualificazione (8-9 luglio)

Zalgiris – Hamrun

KuPS – Milsami Orhei

The New Saints – Shkëndija

Iberia Tbilisi – Malmö

Levadia Tallinn – RFS

Drita – Differdange

Víkingur – Lincoln Red Imps

Egnatia – Breidablik

Shelbourne – Linfield

FCSB – Inter Club d’Escaldes

Virtus – Zrinjski Mostar

Olimpija Ljubljana – Kairat Almaty

Noah – Buducnost Podgorica

Ludogorets – Dinamo Minsk

Le date delle qualificazioni

Primo turno: 8–9 luglio (andata), 15–16 luglio (ritorno)

Secondo turno: 23–24 luglio e 30–31 luglio

Terzo turno: 5–6 agosto e 12 agosto

Spareggi finali: 19–20 e 26–27 agosto

Sorteggio fase a gironi: 28 agosto

Il calendario della fase a gironi (girone unico da 36 squadre)

1ª giornata: 16–18 settembre 2025

2ª giornata: 30 settembre – 1 ottobre 2025

3ª giornata: 21–22 ottobre 2025

4ª giornata: 4–5 novembre 2025

5ª giornata: 25–26 novembre 2025

6ª giornata: 9–10 dicembre 2025

7ª giornata: 20–21 gennaio 2026

8ª giornata: 28 gennaio 2026

La fase a eliminazione diretta

Sorteggio playoff e ottavi, quarti e semifinali: 30 gennaio e 27 febbraio 2026

Playoff qualificazione: 17–18 e 24–25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10–11 e 17–18 marzo 2026

Quarti di finale: 7–8 e 14–15 aprile 2026

Semifinali: 28–29 aprile e 5–6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest

La corsa alla coppa dalle grandi orecchie è ufficialmente ripartita.