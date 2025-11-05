Brunori: «Rigori? Tra me e Pohjanpalo non ci poniamo il problema… tanto non ce li danno»

Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Matteo Brunori ha risposto con ironia alla domanda su chi, tra lui e Pohjanpalo, sia il rigorista designato del Palermo.

«Non ci poniamo il problema, tanto i rigori non ce li danno…», ha detto sorridendo il capitano, ricordando come, fino ad ora, ai rosanero non sia stato concesso nemmeno un penalty in campionato.

L’intervista raccolta da Vannini per il Corriere dello Sport si è poi spostata su toni più personali, con Brunori che ha voluto descrivere il legame speciale costruito nel tempo con Palermo:

«Di amore: l’affetto che la gente ha riversato nei confronti miei, di mia moglie e di mia figlia Matilde che è nata qui, è unico e difficile da spiegare. Sto bene dentro e fuori il campo e voglio regalare a Palermo qualcosa di storico».

