Brunori: «Superare Miccoli? Un onore, ma rinuncerei ai miei gol per il sogno di tutti»

Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Matteo Brunori è a un passo da entrare ancora più a fondo nella storia del Palermo: con un altro gol eguaglierebbe Miccoli come miglior marcatore di sempre in campionato, mentre per superarlo in assoluto gli mancano sei reti.

«Sento spesso Fabrizio, ho con lui un bellissimo rapporto ma per me questo record non è la cosa principale. Diciamo che sarebbe un modo per entrare ancora di più in questa storia fantastica che sto vivendo. Ma sarei pronto a rinunciare ai miei gol per arrivare al sogno di tutti…».

Il capitano, intervistato da Vannini per il Corriere dello Sport, mette così il collettivo davanti all’obiettivo personale, confermando il suo ruolo di guida morale della squadra. La Serie B, riconosce Brunori, resta un torneo complesso e imprevedibile:

«Dobbiamo alzare il livello e lo facciamo durante la settimana col lavoro; però abbiamo affrontato subito le più forti, e perso solo col Monza. Abbiamo la consapevolezza del nostro valore. È qualcosa che forse ci è mancato negli altri anni».

Come aggiunge Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sabato a Castellammare Brunori tornerà nello stadio dove un anno fa segnò il suo primo gol stagionale, ma che evoca anche la cocente eliminazione playoff.

«Delle due mi tengo soprattutto la sofferenza della sconfitta. Dobbiamo ripartire da quella amarezza, ricordarcene e mettere in campo con la Juve Stabia un’energia e una rabbia diverse».

