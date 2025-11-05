Brunori: «Palermo, il meglio deve arrivare. E pensare che partivamo in nave…»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Matteo Brunori ha scelto il modo migliore per festeggiare il suo compleanno: un gol che vale una vittoria e un segnale di rinascita per tutto il Palermo.

«Serata perfetta: il gol lo aspettavo, volevo aiutare la squadra anche in fase di realizzazione, è arrivato nel giorno del compleanno congiunto, sia mio che del club e con una vittoria importante».

Il capitano, intervistato in esclusiva da Vannini per il Corriere dello Sport, ha ribadito ancora una volta il suo profondo legame con i colori rosanero:
«Con questi colori ho vissuto gli ultimi 5 anni, fra momenti bellissimi e altri negativi che abbiamo superato insieme. Storia che continua, sono stati anni intensi e lo saranno ancora. Il meglio deve arrivare e la strada per coronare i nostri sogni è quella del lavoro che indica il mister».

Nel dialogo con il quotidiano sportivo, Brunori ha anche ricordato i tempi difficili della Serie C, quando il Palermo partiva «per le trasferte in nave due giorni prima».
«Allora partivamo per le trasferte in nave 2 giorni prima; i risultati e le strutture di oggi li potevamo solo sognare. Ma è vivendo quei momenti che capisci quanto sia difficile mantenere ciò che abbiamo ora. Bisogna dare sempre di più per migliorare e rispondere a una città che ci dà tanto e pretende tanto».

