Brunori: «Palermo, il meglio deve arrivare. E pensare che partivamo in nave…»

Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Matteo Brunori ha scelto il modo migliore per festeggiare il suo compleanno: un gol che vale una vittoria e un segnale di rinascita per tutto il Palermo.

«Serata perfetta: il gol lo aspettavo, volevo aiutare la squadra anche in fase di realizzazione, è arrivato nel giorno del compleanno congiunto, sia mio che del club e con una vittoria importante».

Il capitano, intervistato in esclusiva da Vannini per il Corriere dello Sport, ha ribadito ancora una volta il suo profondo legame con i colori rosanero:

«Con questi colori ho vissuto gli ultimi 5 anni, fra momenti bellissimi e altri negativi che abbiamo superato insieme. Storia che continua, sono stati anni intensi e lo saranno ancora. Il meglio deve arrivare e la strada per coronare i nostri sogni è quella del lavoro che indica il mister».

Nel dialogo con il quotidiano sportivo, Brunori ha anche ricordato i tempi difficili della Serie C, quando il Palermo partiva «per le trasferte in nave due giorni prima».

«Allora partivamo per le trasferte in nave 2 giorni prima; i risultati e le strutture di oggi li potevamo solo sognare. Ma è vivendo quei momenti che capisci quanto sia difficile mantenere ciò che abbiamo ora. Bisogna dare sempre di più per migliorare e rispondere a una città che ci dà tanto e pretende tanto».