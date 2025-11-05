Palermo, la difesa rialza il muro: Bani guida il reparto, Bereszynski ritrova condizione e fiducia

Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha ritrovato equilibrio e solidità difensiva dopo le battute d’arresto contro Catanzaro e Monza, che avevano lasciato in eredità quattro gol subiti e qualche dubbio sulla tenuta del reparto arretrato. Contro il Pescara, invece, la squadra di Inzaghi ha mostrato una versione più matura, chiudendo la porta per la sesta volta in stagione (Coppa Italia compresa) e offrendo segnali incoraggianti sul piano della concentrazione e dell’assetto tattico.

Secondo Radicini sul Giornale di Sicilia, il vero punto di svolta è stato il rientro di Bani, perno della difesa rosanero. Il centrale ha imposto subito la propria leadership, dirigendo il reparto con ordine e autorevolezza. Dopo un avvio in cui il Palermo ha concesso qualcosa nei primi minuti, la squadra ha progressivamente alzato il baricentro e mostrato un’organizzazione impeccabile, a conferma di una crescita mentale complessiva.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, accanto a Bani spicca la prestazione di Bereszynski, che ha offerto una prova di alto livello. Il polacco, ex Sampdoria e Napoli, si è ormai inserito pienamente nel sistema di Inzaghi, mostrando lucidità e precisione nelle chiusure. Voluto fortemente dal direttore sportivo Osti, che lo conosce bene dai tempi blucerchiati, è stato un innesto di esperienza arrivato nel momento giusto. Dopo un necessario periodo di adattamento — essendo arrivato da svincolato a fine settembre — ora sta tornando il giocatore affidabile e solido che tutti conoscevano.

Come aggiunge Radicini sul Giornale di Sicilia, Bereszynski si candida per una nuova maglia da titolare nella prossima trasferta contro la Juve Stabia, dove dovrebbe essere confermato come braccetto destro, consentendo a Pierozzi di spingere con libertà sulla fascia. Dietro di lui scalpita Peda, protagonista positivo nelle gare disputate in assenza di Bani.

A completare il quadro di stabilità, la sicurezza di Ceccaroni e le parate di Joronen, che contro il Pescara ha risposto presente nei momenti chiave, confermandosi una garanzia tra i pali e un leader silenzioso ma determinante.

Il Palermo, conclude Radicini sul Giornale di Sicilia, si presenta così al test di Castellammare con una difesa ritrovata e consapevole, pronta a blindare nuovamente la porta.